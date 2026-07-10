سباق الألف هدف بين «رونالدو وميسي».. من يصل أولاً؟

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تضييق الفارق مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في سباق الهدافين التاريخيين لكرة القدم، بعدما سجل هدفه الثامن في كأس العالم 2026 خلال فوز منتخب الأرجنتين على مصر في دور الـ16، ليقترب خطوة جديدة من منافسه في طريق الوصول إلى حاجز الألف هدف رسمي.

ووفقًا لإحصاءات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، عزز هدف ميسي أمام مصر مكانته في واحدة من أبرز المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم، بعدما ساهم في تأهل الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب تعزيز فرصه في المنافسة على لقب هداف البطولة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 977 هدفًا و261 تمريرة حاسمة خلال 1330 مباراة، بينما يأتي ليونيل ميسي في المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 920 هدفًا و415 تمريرة حاسمة خلال 1161 مباراة.

ويفصل ميسي عن رونالدو حاليًا 57 هدفًا فقط، رغم خوضه 169 مباراة أقل من النجم البرتغالي، فيما يحتاج قائد الأرجنتين إلى تسجيل 80 هدفًا للوصول إلى حاجز الألف هدف، بينما يحتاج رونالدو إلى 23 هدفًا فقط ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الرقم.

ورغم التفوق الرقمي لرونالدو في إجمالي عدد الأهداف، فإن ميسي يتفوق في سجل كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفًا مقابل 11 هدفًا لرونالدو في البطولة، كما يتقدم عليه في صناعة الأهداف بـ9 تمريرات حاسمة مقابل تمريرتين للنجم البرتغالي.

ويعد تتويج ميسي بكأس العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر 2022 أبرز إنجاز دولي في مسيرته، بينما كان أفضل إنجاز لرونالدو مع المنتخب البرتغالي الوصول إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2006.

وعلى مستوى المنتخبات، يحتفظ رونالدو بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات برصيد 146 هدفًا مع البرتغال، فيما يأتي ميسي ثانيًا بـ125 هدفًا مع الأرجنتين، بعدما تجاوز الرقم السابق المسجل باسم النجم الإيراني علي دائي.

وتشير الإحصاءات إلى تفوق ميسي من حيث معدل المساهمة التهديفية، إذ يساهم في هدف للأرجنتين كل نحو 90 دقيقة عبر التسجيل أو صناعة الأهداف، مقابل مساهمة لرونالدو مع المنتخب البرتغالي كل 121 دقيقة.

وعلى مستوى الأندية، واصل النجمان تحقيق الإنجازات خلال مسيرتيهما؛ إذ حصد ميسي ألقابًا عدة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان ثم إنتر ميامي، بينما توج رونالدو بألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وخلال مسيرة امتدت لما يقارب عقدين، جمع ميسي ورونالدو 13 جائزة كرة ذهبية، وحققا عشرات الأرقام القياسية، ليبقى سباق الوصول إلى الهدف رقم 1000 أحد أبرز التحديات التي تترقبها جماهير كرة القدم حول العالم.