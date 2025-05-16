سباق التكنولوجيا يحتدم.. هواتف متينة وحواسب لوحية ذكية من Ulefone وOppo وOnePlus

في وقت تتسارع فيه وتيرة الابتكار في سوق الأجهزة الذكية، كشفت شركات Ulefone وOppo وOnePlus عن مجموعة من الأجهزة الجديدة التي تستهدف فئات متعددة من المستخدمين، من محبي المغامرات والهواتف القوية، إلى المهنيين والمبدعين الباحثين عن أداء فائق في الحواسب اللوحية.

Ulefone Armor 28 Pro: هاتف مقاوم ببطارية ضخمة وكاميرات للرؤية الليلية

كشفت شركة Ulefone عن هاتف Armor 28 Pro الموجه لعشاق المغامرات والبيئات القاسية، حيث يتمتع بهيكل متين مقاوم للصدمات والماء والغبار وفقاً لمعايير MIL-STD-810H وIP68.

أهم المواصفات:

شاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، بدقة +FHD، سطوع 2200 شمعة.

شاشة خلفية صغيرة AMOLED بقياس 1.04 بوصة.

كاميرا ثلاثية بدقة (50+64+50) ميغابيكسل، تشمل عدسة للرؤية الليلية.

كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

بطارية 10600 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 120 واط.

معالج Dimensity 7300، ذاكرة عشوائية 16 غيغابايت، وسعة تخزين 512 غيغابايت.

يدعم شبكات 5G، وNFC، وماسح بصمات، وتقنيات تحكم بالأجهزة عبر الأشعة تحت الحمراء.

Oppo Pad SE: حاسب لوحي بسعر اقتصادي وأداء متوازن

بدأت شركة Oppo الترويج لحاسبها اللوحي الجديد Oppo Pad SE الذي يستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن تجربة أندرويد سلسة وسعر تنافسي.

أهم المواصفات:

شاشة IPS LCD بقياس 11 بوصة، دقة +FHD، تردد 90 هيرتز.

يعمل بنظام Android 15 مع واجهة ColorOS 15.

معالج Helio G100 مع RAM سعة 6/8 غيغابايت.

سعة تخزين 128/256 غيغابايت.

بطارية بسعة 9340 ميلي أمبير، شحن سريع 33 واط.

مكبرات صوت عالية، USB-C، وتقنيات Wi-Fi وBluetooth حديثة.

كاميرا خلفية وأمامية بدقة 5 ميغابيكسل لكل منهما.

سعر يبدأ من نحو 110 يورو.

OnePlus Pad 2 Pro: أداء رائد لحاسب احترافي بمواصفات متقدمة

تستعد شركة OnePlus لطرح جهازها اللوحي الجديد Pad 2 Pro، والذي يُتوقع أن ينافس بقوة في فئة الحواسب عالية الأداء بفضل معالجه المتطور وشاشته الاحترافية.

أهم المواصفات:

شاشة IPS LCD بقياس 13.2 بوصة، دقة 2400×3392 بيكسل، تردد 144 هيرتز، سطوع 900 شمعة، وتقنية Dolby Vision.

هيكل من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات، يدعم قلم ذكي ولوحة مفاتيح مغناطيسية.

معالج Snapdragon 8 Elite (تقنية 3 نانومتر)، مع Adreno 830 للرسوميات.

خيارات RAM تصل إلى 16 غيغابايت وسعة تخزين حتى 512 غيغابايت.

كاميرا خلفية 13 ميغابيكسل (توثيق 4K)، وأمامية 8 ميغابيكسل.

بطارية بسعة 12140 ميلي أمبير، شحن سريع بقدرة 67 واط.

منافذ حديثة (USB 3.2)، وتقنيات اتصال متطورة.

وتكشف الأجهزة الجديدة عن تنوع لافت في التوجهات التقنية، من الأجهزة المتينة المخصصة للمهام الصعبة، إلى الحواسب الذكية المصممة لتلبية احتياجات العمل والترفيه، مما يعكس ديناميكية عالية في سباق الابتكار بين شركات التكنولوجيا.

آبل تطرح CarPlay Ultra: نظام ذكي يعيد تعريف تجربة القيادة بالتكامل مع السيارات الفاخرة

أعلنت شركة آبل عن بدء طرح نظام CarPlay Ultra الجديد، الذي يمثل جيلاً متقدماً من أنظمة الربط بين هواتف آيفون والسيارات، ويوفر تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأماناً، عبر تكامل عميق مع أنظمة المركبات.

وأشارت الشركة إلى أن النظام سيتم اختباره في البداية على سيارات أستون مارتن داخل الولايات المتحدة، على أن يتم توسيع نطاق استخدامه لاحقاً ليشمل أنواعاً مختلفة من السيارات من شركات تصنيع عالمية.

وأكدت آبل في بيان رسمي: “يحب مستخدمو آيفون استخدام نظام CarPlay، ومن خلال CarPlay Ultra الجديد وبالتعاون مع شركائنا من شركات صناعة السيارات، نعيد تصور تجربة القيادة، ونعزز من تفاعل المستخدم مع سيارته بطريقة أكثر ذكاء وسلاسة”.

ويتيح النظام الجديد عرض معلومات على مختلف شاشات السيارة، بما في ذلك العدادات الرقمية، وعدادات السرعة، وعدد دورات المحرك، ومستوى الوقود، ودرجة حرارة المحرك، إلى جانب عرض بيانات من الهاتف مثل الخرائط، وأنظمة الوسائط المتعددة، والمعلومات المرتبطة بمساعدة السائق، وضغط الإطارات.

ويمكن التحكم في CarPlay Ultra عبر الأزرار الفعلية في السيارة، أو من خلال الشاشات اللمسية، أو باستخدام المساعد الصوتي Siri. كما يعرض النظام واجهات شبيهة بأنظمة iOS، ما يمنح المستخدمين تجربة مألوفة وسلسة داخل السيارة.

ويعد إطلاق CarPlay Ultra خطوة جديدة من آبل لتعزيز حضورها في صناعة السيارات الذكية، عبر تقديم حلول تقنية تُسهم في تحسين سلامة السائقين، ورفع مستوى التفاعل بين الإنسان والمركبة.