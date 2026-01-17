سباق «الذكاء الاصطناعي» يتسارع في العالم الرقمي

يشهد العالم الرقمي تسارعًا غير مسبوق في الابتكار التقني، مع إعلان غوغل إطلاق نسخة مطوّرة من أداة Ingredients to Video لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وكشف Gigabyte عن حواسب وبرمجيات ذكية خلال معرض CES 2026، وإعلان Vivo عن هاتف متطور موجّه لهواة التصوير، بالتزامن مع تحذير آبل مستخدمي أجهزة آيفون من تهديدات برامج تجسس متقدمة، في مشهد يعكس اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى والأجهزة، مقابل تصاعد المخاطر الأمنية في الفضاء الرقمي.

Gigabyte تكشف عن حواسب ذكية بمعرض CES 2026



كشفت شركة Gigabyte خلال مشاركتها في معرض CES 2026 عن مجموعة جديدة من البرمجيات والحواسب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في إطار تركيزها على تحسين الأداء وكفاءة الطاقة وتجربة المستخدم.

وقدّمت الشركة برنامج GiMATE بوصفه مساعد ذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين على إدارة الحواسب والأجهزة الذكية والبحث عبر الإنترنت بسهولة أكبر، إلى جانب استعراض تقنية AI Power Gear III التي تمكّن أنظمة الحواسب من التبديل بين وضعي العمل المنفصل والمختلط بهدف ترشيد استهلاك الطاقة.

وعرضت Gigabyte حاسب Aorus Master 16 المزود بمعالج AMD Ryzen 9 9955HX3D ومعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 5090، مع نظام تبريد متقدم يضمن استقرار الأداء خلال الاستخدام المكثف وتشغيل الألعاب الحديثة والبرامج الاحترافية.

كما كشفت عن حاسب Gigabyte Aero X16 الموجّه لصناع المحتوى الإبداعي، والمدعوم بمعالج AMD Ryzen AI 400 مع مسرّع مدمج يعمل بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حاسب Gigabyte Gaming A18 Pro المخصص لعشاق الألعاب، والمزوّد بمعالج رسوميات Nvidia GeForce RTX 5080 وهيكل نحيف لا تتجاوز سماكته 20 ملم.

Vivo تدخل المنافسة بهاتف مخصص لهواة التصوير

أعلنت شركة Vivo إطلاق هاتف iQOO Z11 Turbo الموجّه لهواة التصوير، مع تركيز واضح على قدرات الكاميرا والأداء العالي.

ويضم الهاتف كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 200 و8 ميغابيكسل، تشمل عدسة للتصوير فائق العرض، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K.

وجاء هيكل الهاتف مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68 وIP69، مع إطار من الألمنيوم وواجهات مغطاة بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، بينما تبلغ أبعاده 157.6 في 74.4 في 7.9 ملم ويزن 202 غرامًا.

وزُوّد الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1260 في 2750 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، وكثافة 466 بيكسل لكل إنش، وسطوع يصل إلى 5500 nits، ما يعزز تجربة المشاهدة في مختلف ظروف الإضاءة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 7600 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

غوغل تطلق نسخة مطوّرة من أداة Ingredients to Video لتعزيز إنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة غوغل إطلاق نسخة محسّنة من أداة Ingredients to Video، في خطوة تستهدف تمكين المستخدمين من إنتاج فيديوهات أكثر واقعية وإبداعًا اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت غوغل أن النسخة الجديدة المدمجة مع نموذج Veo 3.1 تتيح إنشاء مقاطع فيديو عمودية بأبعاد 16:9، ما يجعلها ملائمة للنشر على منصات التواصل الاجتماعي مثل YouTube Shorts وTikTok، إلى جانب تحسين تجربة صناعة المحتوى المرئي المخصص للاستخدام السريع والتفاعلي.

وتدعم النسخة المطوّرة ترقية الفيديوهات المولّدة إلى دقتي 1080p و4K، ما يوفر جودة صورة عالية وتفاصيل دقيقة ووضوحًا بصريًا متقدمًا، الأمر الذي يعزز جاذبية المحتوى المنتج باستخدام الأداة.

كما تتيح Veo 3.1 للمستخدمين توليد فيديوهات تجمع بين أكثر من عنصر في مشهد واحد، مع حركات واقعية وتفاصيل دقيقة، إضافة إلى إمكانية تزويد النموذج بصور مرجعية وإرشادات أسلوبية ووصف نصي للتحكم في النتيجة النهائية.

وبيّن خبراء غوغل أن تجربة Veo 3.1 أصبحت متاحة عبر تطبيق Gemini، ومنصة YouTube Shorts، وخدمة Flow، وواجهة Gemini البرمجية، ومنصة Vertex AI، وأداة Google Vids، في إطار توسيع نطاق الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

آبل تحذر مستخدمي آيفون من تهديدات تجسس متقدمة

وفي جانب الأمن السيبراني، حذّرت شركة آبل مستخدمي أجهزة آيفون من تهديدات متزايدة ناتجة عن برمجيات تجسس متطورة تستغل ثغرات أمنية معقدة تسمح بالسيطرة على الجهاز دون أي تفاعل من المستخدم.

وأشارت آبل إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي آيفون لم تحدّث أجهزتها إلى نظام iOS 26، رغم احتوائه على إصلاحات أمنية أساسية، ما يفتح الباب أمام سرقة البيانات الشخصية وتتبع المواقع والوصول إلى الكاميرات والميكروفونات وتنفيذ عمليات احتيال مالي.

ودعا خبراء الأمن السيبراني المستخدمين إلى إعادة تشغيل أجهزتهم بانتظام والتأكد من تثبيت آخر التحديثات، موضحين أن إعادة التشغيل تزيل البرمجيات الضارة من الذاكرة في كثير من الحالات، بينما تعتمد برامج التجسس المتقدمة على بقاء الجهاز قيد التشغيل لفترات طويلة.

وأكدت آبل أن تحديث iOS 26 يعزز الحماية من التتبع عبر متصفح سفاري، ويمنع الاتصالات السلكية غير الآمنة، ويوفر أدوات إضافية لمواجهة المكالمات والرسائل الاحتيالية، في إطار استجابة متواصلة للتحديات الأمنية المتزايدة.