سباق الذهب والدولار يحتدم.. الأسواق تترقب انفجاراً في الأسعار

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملموسًا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط تراجع في قيمة الدولار وترقّب واسع في الأسواق لتطورات المفاوضات التجارية الأمريكية، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأول من أغسطس.

وارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس (Comex) تسليم أغسطس بنسبة 0.46% لتسجّل 3373.70 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.51% إلى 3366.95 دولارًا للأونصة، وفق بيانات بورصات السلع العالمية.

الارتفاع الحالي للذهب مدفوع بشكل رئيسي بتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.18% إلى 98.30 نقطة، ما يجعل المعدن الأصفر أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، ويعزز الطلب عليه كأداة تحوّط آمنة في أوقات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي هذا السياق، قال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في شركة “KCM Trade”: “حقق الدولار بداية ضعيفة هذا الأسبوع، مما ترك الباب مفتوحًا أمام الذهب لتحقيق مكاسب مبكرة، مع اقتراب موعد فرض رسوم جمركية جديدة، وكلما اقتربنا من الأول من أغسطس من دون اتفاق تجاري جديد، زادت احتمالات ارتفاع الذهب إلى ما فوق 3400 دولار”.

ترقّب واسع للمفاوضات الأميركية الأوروبية

وتتابع الأسواق عن كثب مجريات المفاوضات التجارية التي تجريها واشنطن مع الاتحاد الأوروبي، حيث يسود القلق من فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أميركية إضافية على واردات أوروبية، تشمل قطاع السيارات والمعدات الثقيلة.

ورغم التوتر، أبدى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية المهلة، وهو ما قد يهدئ الأسواق مؤقتًا، لكنه لا يقلل من الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

الذهب عند مفترق طرق… و3400 دولار هدف محتمل

المستثمرون يرون أن استمرار الشكوك بشأن مصير المحادثات التجارية، إلى جانب تراجع الدولار، قد يدفع أسعار الذهب لاختبار حاجز المقاومة النفسي عند مستوى 3400 دولار خلال الأيام المقبلة، لا سيما إذا لم تصدر تطمينات واضحة من واشنطن أو بروكسل.

ويُذكر أن الذهب حقق خلال العام الجاري أداءً لافتًا، مستفيدًا من التوترات الجيوسياسية، وتذبذب أداء العملات، وتزايد توقعات التباطؤ في الاقتصاد العالمي، في حين يراقب المستثمرون أيضًا تصريحات البنوك المركزية الكبرى بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة.