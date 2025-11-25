سباق بأقوى هواتف 2025.. تقنيات مذهلة وأداء خارق

في خطوة جديدة لتعزيز المنافسة في سوق الهواتف الذكية، كشفت شركتا Realme وموتورولا عن أحدث أجهزتهما التي تعد بتقديم تجارب استثنائية في الأداء والتصوير، لتنافس أقوى هواتف سامسونغ وآبل في 2025.

Realme تدخل المنافسة بقوة

أطلقت Realme هاتفها الجديد الذي يأتي بمواصفات فائقة تجعله منافسًا حقيقيًا للأجهزة الرائدة:

الكاميرات: كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 8K ، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تدعم فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية .

موتورولا تقدم جهازًا منافسًا بسعر جذاب

على الجانب الآخر، طرحت موتورولا هاتفها الجديد Moto G57 Power الذي يجمع بين الأداء الجيد والقدرة على المنافسة:

الكاميرات: كاميرا خلفية ثنائية العدسة (50+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية 8 ميغابيكسل مع HDR.

