سباق «بايدن وترامب» على أشدّه للوصول إلى المقعد الرئاسي

فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 12 ولاية منها تكساس وكاليفورنيا، في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية أن نتائج انتخابات “الثلاثاء الكبير” شملت 15 ولاية.

وأعرب ترامب، على منصته “تروث سوشال” عن شكره لولايات ألاباما وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا التي فاز بها.

ووصف الرئيس السابق ليلة إعلان النتائج بـ”المذهلة”، وقال ترامب أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا امام مقر سكنه في فلوريدا: هناك سبب لماذا يسمونه “الثلاثاء الكبير”، يقول لي الخبراء لأنه يوم كبير، وإلا لأنه لم يكن هناك مثيل لهذا اليوم من قبل ولا أي شيء بهذا الحسم، على الإطلاق.

وأظهرت استطلاعات مؤسسة “ريل كلير بوليتيكس” الإعلامية، أن ترامب البالغ من العمر، 77 عاما، يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

هذا وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أشارت إلى أن اللقاء بين الملياردير إيلون ماسك والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أثار تكهنات بشأن إمكانية تمويل ماسك لحملة ترامب من أجل العودة إلى البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة، أن الاجتماع عقد في بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحضور عدد قليل من المانحين الجمهوريين الأثرياء، وأثنى الرئيس السابق بشكل خاص على ماسك أمام حلفائه، مما قد يدفعه للسعي إلى عقد لقاء فردي قريبا، حسب الصحيفة.

في ذات السياق، وفي المقابل، حصد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الفوز في 14 ولاية، وقال في بيان وزعته حملته الانتخابية: ترامب مصمم على تدمير ديمقراطيتنا وانتزاع حريات أساسية، مثل قدرة النساء على اتخاذ قراراتهن الخاصة بالرعاية الصحية، وإقرار جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء بمليارات الدولارات وسيفعل أو يقول أي شيء للوصول إلى السلطة.