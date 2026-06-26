سباق تسلح جديد في آسيا.. »كيم جونغ أون» يشرف على أخطر التجارب العسكرية

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على سلسلة تجارب عسكرية شملت اختبار منظومات صاروخية ومدفعية متطورة، في خطوة تعكس استمرار بيونغ يانغ في تطوير قدراتها التسليحية وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شملت التجارب اختبار ثلاثة أنظمة رئيسية في وقت واحد، هي نظام إطلاق صواريخ متعددة عيار 240 ملم مزود بـ24 ماسورة، إضافة إلى رأس حربي يوصف بأنه “ذو أغراض خاصة” مخصص للصواريخ الباليستية التكتيكية، إلى جانب قذائف بعيدة المدى لمدفع هاوتزر ذاتي الدفع عيار 155 ملم.

وأوضحت الوكالة أن هذه الاختبارات لم تكن شكلية، بل خضعت لعملية تقييم دقيق للأداء القتالي، في إشارة إلى أن الأنظمة جرى اختبارها ضمن ظروف تحاكي بيئات العمليات العسكرية الفعلية، بهدف قياس الجاهزية والفعالية.

ويُعد إدراج “رأس حربي ذو أغراض خاصة” في البيان من أكثر النقاط حساسية، إذ يُستخدم هذا المصطلح في الخطاب العسكري الكوري الشمالي عادة للإشارة إلى رؤوس حربية متقدمة، يُعتقد أنها قد تشمل قدرات نووية تكتيكية أو تقنيات غير تقليدية مثل الشحنات الكيميائية أو الكهرومغناطيسية.

وبحسب المواصفات التي جرى الإعلان عنها، فإن الصواريخ الباليستية التكتيكية المرتبطة بهذه الرؤوس قادرة على استهداف مواقع استراتيجية مثل القواعد العسكرية والموانئ والمنشآت الحيوية في كوريا الجنوبية واليابان بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة مقارنة بالأسلحة التقليدية.

ولم تقتصر المتابعة على الجانب الفني فقط، إذ حضر كيم جونغ أون التجارب برفقة كبار قادة الحزب والجيش، بينهم تشانغ تشانغ ها، رئيس الإدارة العامة لإنتاج الصواريخ، في مؤشر على أن الاختبارات تأتي ضمن إشراف مباشر من القيادة العليا على برامج التطوير العسكري والإنتاج التسليحي.

وتشير التقارير إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق تصعيد متواصل، حيث كثفت كوريا الشمالية خلال الأشهر الأخيرة من تجاربها الصاروخية، رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديداً مباشراً وتدريباً على سيناريوهات حرب محتملة.