سباق تقني عالمي بين «هواوي وآبل».. ما أحدث الابتكارات؟

تشهد الساحة التقنية العالمية حالة تسارع لافت، مع إعلان شركة هواوي استعدادها لطرح هاتفها الجديد “Enjoy 90m Plus” الذي يدخل المنافسة في سوق الهواتف الذكية بتجهيزات قوية وتصميم متين، إلى جانب تطورات كبرى في سباق النظارات الذكية بين آبل ومنافسيها، وتحذيرات أمنية متزايدة لمستخدمي آيفون من عمليات احتيال إلكتروني متطورة.

وأعلنت هواوي عن هاتفها الجديد الذي يأتي بتصميم أنيق وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع أبعاد (166.1/76.6/8.3) ملم ووزن يبلغ 212 غراما، إضافة إلى تصميم معزز لتحمل الصدمات.

ويعتمد الهاتف على شاشة IPS LCD بقياس 6.67 بوصة بدقة 720/1640 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقارب 264 بيكسل/إنش، مع طبقة حماية من زجاج Aluminosilicate المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 6.0 مع معالج Kirin 8000 ومعالج رسوميات Mali-G610 MP4، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وخيارات تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مع دعم شريحتي اتصال ومنفذ USB Type-C 2.0 وتقنية Bluetooth 6.0، إضافة إلى ماسح بصمة وبطارية ضخمة بسعة 6620 ميلي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 40 واط.

وفي سياق متصل، تتسارع المنافسة في سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، حيث تعمل شركة آبل على تطوير نظاراتها الذكية تحت الاسم الرمزي N50، مع اختبار أربعة تصاميم مختلفة تشمل إطارات مستطيلة كبيرة وأخرى أنحف شبيهة بنظارات الرئيس التنفيذي تيم كوك، إضافة إلى تصاميم دائرية وبيضاوية بأحجام مختلفة وألوان متعددة.

وتهدف آبل إلى منافسة نظارات “راي بان ميتا” عبر تقديم نظارات قادرة على التقاط الصور والفيديو، مع تكامل عميق مع نظام “آيفون”، بما يشمل تحرير الوسائط والمشاركة وإجراء المكالمات واستقبال الإشعارات وتشغيل الموسيقى واستخدام المساعد الصوتي “سيري”، مع توقعات بارتباطها بإطلاق نسخة مطورة من “سيري” مع نظام iOS 27.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن نظاراتها الذكية بين نهاية عام 2026 وبداية 2027، على أن تصل إلى الأسواق في العام نفسه.

وفي موازاة هذه التطورات، حذر خبراء أمن سيبراني من حملة احتيال إلكترونية تستهدف مستخدمي “آيفون” عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة تنتحل هوية شركة آبل وخدمة iCloud، وتدّعي امتلاء مساحة التخزين وضرورة الترقية الفورية.

وتتضمن الرسائل روابط خبيثة تهدف إلى سرقة البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية، مع أساليب ضغط نفسي تشمل تهديدات بإغلاق الحساب خلال 48 ساعة أو حذف الصور والبيانات.

وأشارت تقارير إلى أن بعض الرسائل تنتحل توقيع “فريق iCloud” وتستخدم عناوين بريدية مزيفة شبيهة بالرسمية، في حين دعت جهات حماية المستهلك إلى عدم التفاعل مع هذه الروابط والتواصل فقط عبر القنوات الرسمية لشركة آبل.

كما رُصدت رسائل أخرى تدّعي وجود مشكلات في Apple Pay أو عمليات شراء مرفوضة، يتم عبرها استدراج المستخدمين للاتصال بأرقام مزيفة أو تقديم بيانات حساسة، ما يؤدي إلى عمليات سرقة مالية منظمة.