سباق جديد في عالم أندرويد.. «موتورولا وشاومي» تدخلان مرحلة التحدي

كشفت شركتا موتورولا وXiaomi عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية تشمل جهازاً لوحياً متقدماً من موتورولا وهاتفاً ذكياً رائداً من Xiaomi، في خطوة تعكس اشتداد المنافسة في سوق أجهزة أندرويد خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً في فئة الأجهزة عالية الأداء.

وأعلنت موتورولا عن عودتها إلى سوق الحواسب اللوحية من خلال جهازها الجديد Moto Pad 70 Pro، الذي يأتي بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المتين، مع أبعاد تبلغ (296.5/191.9/6.2) ملم، ووزن يصل إلى 598 غراماً، ما يمنحه مظهراً نحيفاً نسبياً مقارنة بحجمه الكبير.

ويأتي الجهاز مدعوماً بقلم ذكي مخصص للكتابة والرسم والتفاعل مع التطبيقات، إلى جانب إمكانية توصيل لوحة مفاتيح خارجية، ما يجعله أقرب إلى أجهزة الإنتاجية والعمل إضافة إلى الترفيه.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 13 بوصة بدقة (3504/2190) بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 144 هيرتز، وكثافة تقارب 318 بيكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 800 nits، ودعم تقنيات HDR وDolby Vision، ما يعزز تجربة مشاهدة المحتوى والألعاب.

على مستوى الأداء، يعمل الجهاز بنظام Android 16 القابل للتحديث، ويعتمد على معالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 825. ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، مع خيارات تخزين 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

أما الكاميرات، فيضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت من JBL، ومنفذ USB Type-C 3.2 لنقل البيانات والشحن، إضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 10200 ميلي أمبير مع دعم شحن سريع بقوة 68 واط.

في المقابل، بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد Redmi K90 Ultra الذي يستهدف الفئة الرائدة من الهواتف الذكية، مع مواصفات قوية تعزز موقع الشركة في سوق المنافسة العالمية.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مع زجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، ما يمنحه قدرة أعلى على التحمل في ظروف الاستخدام المختلفة.

ويعتمد الجهاز على شاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة بدقة (1280/2772) بيكسل، مع معدل تحديث 165 هيرتز، وكثافة 447 بيكسل لكل إنش تقريباً، إضافة إلى سطوع يصل إلى 3500 nits، ودعم تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المصنوع بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 830. ويأتي بذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وخيارات تخزين تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة (50+8) ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديو بدقة 8K، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل مع دعم تصوير 4K.

كما يحتوي الهاتف على مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، إضافة إلى بطارية بسعة 8550 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 واط.

هذا وتشهد سوق الأجهزة الذكية خلال السنوات الأخيرة تنافساً متصاعداً بين الشركات الكبرى، خصوصاً في فئة الأجهزة الرائدة التي تعتمد على معالجات متقدمة وشاشات عالية التردد وبطاريات كبيرة السعة.

ويعكس إطلاق هذه الأجهزة من موتورولا وXiaomi توجهاً عاماً نحو تعزيز الأداء متعدد الاستخدامات، سواء في الألعاب أو الإنتاجية أو المحتوى المرئي، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم في ظل ارتفاع متطلبات التطبيقات الحديثة.