لأول مرة في ليبيا خمس أمهات سبعينيات يتقدمن لامتحان التعليم الأساسي

تقدمت (5) أمهات من كبار السن لامتحان الشهادة الاعدادية بعمر فوق 60 عاماً، وذلك لأول مرة على مستوي ليبيا

وذكرت السيدة “مسعودة” سول محمد” البالغة من العمر أكثر من 67 عاما، أنها تقدمت لامتحانات اتمام مرحلة التعليم الاساسي بتشجيع من أولادها، وذلك حسب منشور وزارة التربية والتعليم على “فيسبوك”.

السيدة “مسعودة” لم تكن تجيد كتابة اسمها، لكنها التحقت بمدرسةِ القدس لتعليمِ الكبار، لتصل اليوم إلى إتمام مرحلة تعليمها الأساسي.

ورفضت السيدة “مسعودة” كل محاولات ثنْيَها عن عزيمتها، بمواصلة الدراسة والتعلم، وشجعها أبناؤها على مواصلة التحدي، بحسب تصريحاتها عقب أداء الأمتحان.

وقالت “لم أكن أعرف أخط أسمي واليوم أقرأ وأكتب بحمد الله ونعمته مشيرة إلى تجربتها في مدرسة القدس لتعليم الكبار والفائدة التي حققتها.