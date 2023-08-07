سبها.. إقفال 5 مختبرات طبية لفقدانها للاشتراطات الصحية والفنية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إقفال 5 مختبرات طبية بعد تسجيل مخالفات للاشتراطات الصحية والفنية الواجب توفرها بها.

جاء ذلك بعد جولات تفتيشية لأفراد المركز بمكتب سبها، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والأمن، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن المختبرات الصادر بحقها قرار الإغلاق هي «مختبر الاتقان الطبي بمحلة القرضة، ومختبر التشخيصي الوطني ومختبر العافية في محلة التانوية، ومختبر التيسير ومختبر ألفا بمحلة القرضة».