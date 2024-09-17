 سبها: السيول تغرق مئات العائلات والمساكن

أحصى المجلس البلدي في سبها الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة السيول التي ضربت المدين في الأيام الماضية، مؤكدا وجود أكثر من 517 عائلة تحتاج مساعدة، وتضرر أكثر من 223 مسكن.

وأوضح المجلس في صفحته الرسمية أنه وفقا “للإحصائيات الأولية فإن هناك “أكثر من517 عائلة تحتاج مساعدات عاجلة في أحياء: القاهرة والتحرير والمنشية وحجارة”.

وتابع المجلس، أن”عدد المساكن المتضررة من هطول الامطار الغزيرة ببلدية سبها لغاية الآن، فقد بلغ عدد المساكن أكثر من 223 مسكن في أحياء، التحرير والمنشية والقرضة وحجارة”.

وأضاف المجلس،”ما تزال عمليات الحصر مستمرة في حي القاهرة الغارق بالمياه الامطار”، مناشدا بالحاجة لتدخل عاجل في الحي لتجتنب ارتفاع أعداد المتضررين.

وأكد المجلس أن الشبكة الكهربائية عادت لعدة أحياء، باستثناء الأحياء التي ماتزال مغمورة بالمياه ومن بينها حي القاهرة وحي الطيوري.

وشدد المجلس على أن تحاول فرق الطوارئ تعمل على الاستجابة لطلبات المواطنين الغارقة منازلهم بالمياه ونجحت في شفط المياه لعديد من المنازل والمقرات الحكومية رغم الصعوبات بسبب قلة الامكانيات .

ولفت المجلس لوجود نقص في أعداد سيارات شفط المياه والمضخات المجرورة، لذل ماتزال بعض الطرق مليئة بالمياه ومن بينها، طريق المقبرة بمحلة القرضة، وطريق جامعة الميدان بمحلة الجديد، ومفترق الطرق خلف المصرف الزراعي، وبعض أحياء في مناطق التوسع السكاني.