سبها.. وفاة طفل بالتهاب السحايا وازدياد الحالات داخل مستشفى المدينة

أعلن مركز سبها الطبي عن وفاة طفل بعمر عامين متأثرا بإصابته بالتهاب السحايا، بعد ليلة قضاها تحت الإنعاش بمركز سبها الطبي.

وأفاد مركز سبها الطبي بدخول ما يقارب 20 حالة للنزلات المعوية بين الأطفال المترددين على القسم تتراوح أعمارهم من عمر الشهر إلى عدة سنوات.

وقال المركز إن عدد الحالات في تزايد، ما يزيد من وتيرة التخوف من انتشار التهاب السحايا بين الأطفال لهذه الأعمار، داعيا أولياء الأمور إلى التوجه للمرافق الصحية القريبة في حين حدوث نزلات معوية للأطفال أو الاشتباه بحدوث تسمم غذائي.