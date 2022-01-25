سبوتنيك: «الدبيبة» يستعد لإجراء تعديل وزاري لحكومته

قال مسؤول حكومي ليبي رفيع المستوى، إنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يستعد لإجراء تعديل وزاري جديد لحكومته.

وأوضح المصدر لسبوتنيك الروسية أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يشرع في دراسة التعديل الوزاري الجديد وأنّ التعديل قد يسبقه إيقاف بعض الوزراء إلى حين استبدالهم.

وأضاف المصدر أن أبرز الحقائب الوزارية التي قد يشملها التعديل الوزاري، هي النفط، التعليم، الثقافة، الصحة، الزراعة، الثروة الحيوانية، الشؤون الاجتماعية، وعدد من الوزارات الأخرى.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دعا الدبيبة إلى تقديم تشكيلة جديدة للحكومة بكامل أعضائها حتى تمنح الثقة من المجلس.