سبوتنيك الروسية: واشنطن اتصلت بإطراف ليبية لتشكيل ملتقى حوار جديد

قالت وكالة سبوتنيك الروسية إنّ واشنطن أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، وعرضت عليهم الانضمام للجنة السياسية الجديدة التي تحل محل ملتقى الحوار السياسي.

وذكرت الوكالة أنّ الاتصالات جرت من طرف الجانب الأمريكي خلال اجتماعات لجنة «6+6»، في بوزنيقة في المغرب، أي أنها استبقت نتائج اجتماعات اللجنة.

وبحسب الوكالة فإنّ واشنطن تريد الإعداد لتشكيل اللجنة الجديدة لتكون المسؤولة عن إعداد خارطة الطريق والقوانين الانتخابية، ما يعني إسهامها في عرقلة التوافق بين الجانبين على خارطة طريق «ليبية – ليبية».

وتابعت الوكالة أنّ الجانب الأمريكي اتصل ببعض الأعضاء في ملتقى الحوار السياسي «لجنة الـ 75» لينضموا إلى اللجنة الجديدة، إذ من المقرر أن تحل اللجنة الجديدة محل الملتقى، الذي شكل في السابق المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وأضافت الوكالة أنّ تحركات واشنطن قبل إعلان نتائج اجتماعات لجنة «6+6» المشكلة من مجلس النواب والأعلى للدولة، تؤكد أنّها أعدت لتمكين اللجنة الجديدة من وضع خارطة الطريق وإقصاء المجلسين من المشهد.