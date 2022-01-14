سبوتنيك: النايض قد يُشكل حكومة جديدة

نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر مطلعة شاركت في مفاوضات ولقاءات جرت خلال الفترة الماضية في ليبيا، أنّ عارف النايض قد يشكل حكومة جديدة قريبا، بدعم من مجلس النواب.

وأوضحت سبوتنيك أنّ الأغلبية من مجموعة الغرب الليبي لا تمانع تولي النايض رئاسة الحكومة المقبلة، التي يشارك فيها معيتيق عن مصراته، وأنّ بعض اللقاءات جرت في الجنوب مع مجموعة سيف الإسلام القذافي الذين أبدوا موافقتهم حسب الوكالة، في حين أن الشرق الليبي لا يمانع ذلك.

وذكرت الوكالة أنّ المشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية كانت من أجل تولي باشاغا، أو النايض، حيث حصل الأخير على نسبة توافق أكبر كونه لم يشارك في المشهد السياسي سابقا، مشيرة إلى أنّ الأخير التقى بعدد كبير من سفراء الدول المعنية، ومستشارة الأمين العام إضافة للقاءات مع أطراف ليبية عدة في الشرق والجنوب والغرب.

وكان عارف النايض يشغل منصب سفير ليبيا في الإمارات، حيث يُهتم بأنّه كان السبب وراء اعتقال السلطات الإماراتية لرجال الأعمال الليبيين على أراضيها عام 2014.

الجدير بالذكر أنّ الإمارات اعتقلت في عام 2014، رجال أعمال ليبيين على أراضيها وهم بشير الشباح، وكمال الضراط، ومحمد الفقي، والصديق الككلي، ومحمود بن غربية ورفعت حداقة ومحمد العرادي ومعاد الهاشمي والصادق قلفاط، وذلك لمعارضتهم لخليفة حفتر.