«سبوتنيك في».. بدون آثار جانبية كبيرة إلى الآن

في دراسة نشرت بمجلة ” لانسيت” الطبية، الجمعة، أظهرت النتائج المبكرة من تجارب اللقاح الروسي “سبتوتنيك في” لفيروس كورونا، أنه لم تظهر حتى الآن آثاراً جانبية سلبية كبيرة.

لكن الدراسة في ذات الوقت، أشارت إلى الحاجة لمزيد من التجارب طويلة الأمد على اللقاح.

وأجرى الأطباء المشاركون في التجارب “دراستين مفتوحتين للمرحلة 1/2 في مستشفيين في روسيا”، على عينة غير عشوائية من 76 متطوعًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وفقا لـ”سي أن بي سي نيوز” الأميركية،.

وأظهر اللقاح حتى الآن أنه “آمن وتقبله جيد“.

ولم تسجل الدراسة أي آثار سلبية خطيرة بين المشاركين، مؤكدة أنه يخلق استجابة للأجسام المضادة.

وجاء في تقرير المجلة:

هناك حاجة إلى تجارب كبيرة وطويلة الأمد بما في ذلك مقارنة اللقاح بدواء وهمي، ومواصلة الرصد لتحديد سلامة وفعالية اللقاح على المدى الطويل ضد فيروس كورونا.

وتأتي الدراسة وسط شكوك تبنتها عدة دول حول فاعلية اللقاح الروسي، بعدما حذر خبراء من أن اللقاح لم يكمل مراحل التجارب الضرورية المتعارف عليها في الأوساط العلمية.

يُشار إلى ان روسيا أعلنت، في 11 أغسطس، عن تطويرها أول لقاح في العالم ضد الفيروس يقدم “مناعة مستدامة” ضد كوفيد-19 وبات في المرحلة النهاية من التجارب على البشر.

وأطلق على اللقاح اسم “سبوتنيك” تيمنا بأول قمر اصطناعي ساهم في وضع الاتحاد السوفياتي في مقدمة سباق الفضاء خلال الحرب الباردة في 1957.