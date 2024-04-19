ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى “+A”، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني تصنيف إسرائيل إلى “+A”، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط

وأفادت الوكالة العالمية، في تقرير لها، بأنه تقرر خفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإسرائيل إلى “A+” من “AA-“.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى اتساع العجز الحكومي العام لإسرائيل هذا العام إلى 8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مع زيادة الإنفاق الدفاعي.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد إسرائيل هذا العام إلى 1.6%، بعد أن توقع في أكتوبر الماضي أن يحقق الاقتصاد الإسرائيلي نموا بنسبة 3.1%.