ستبهر المستخدمين.. «ميتا» تحضّر لإطلاق ميزة جديدة بـ«إنستغرام» 

قال آدم موسيري رئيس منصة “إنستغرام”، “إن شركة التكنولوجيا العملاقة “ميتا” مالكة منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”مسنجر”، و”واتساب”، تدرس إطلاق تطبيق مستقل للفيديوهات القصيرة التي يتم توفيرها حاليا عبر تطبيق “إنستغرام”.

وبحسب موقع “إنفورميشن” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، “يحمل المشروع الجديد الاسم الكودي “بروجيكت راي” الذي يستهدف تحسين التوصيات المقدمة للمستخدمين الجدد والحاليين في الولايات المتحدة، والسماح بعرض مقاطع فيديو تزيد مدتها على 3 دقائق”.

يذكر أن “ميتا” أعلنت في يناير الماضي، “عن تطبيق لتحرير مقاطع الفيديو باسم “إيديتس”، لمنافسة تطبيق “كاب كت” المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية صاحبة منصة مقاطع الفيديو القصيرة الأشهر في العالم “تيك توك”، وتتيح منصة “إنستغرام” حاليا للمستخدمين عرض ومشاهدة مزيج من الصور والفيديوهات (ريلز) والقصص”.

وفي وقت سابق، بدأ “إنستغرام” دفع أموال لصناع المحتوى للترويج له على منصات أخرى، مثل “تيك توك”، و”سناب شات”، و”يوتيوب”، وأشارت تقارير إلى دفع التطبيق مبالغ مالية كبيرة لصناع المحتوى مقابل نشر مقاطعهم حصريا على خدمته “ريلز”.