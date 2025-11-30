كأس العرب.. العراق والسعودية والجزائر في صدارة الأبطال

شهدت بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، مسيرة حافلة بالتنافس منذ انطلاقها عام 1963، رغم فترات التوقف الطويلة وعدم انتظامها على مدى العقود الماضية.

ومع عودة البطولة بقوة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في نسختها الأخيرة التي استضافتها قطر عام 2021، عاد الاهتمام بالتاريخ الكامل لألقاب البطولة وسجل المتوجين بها.

ويُعد منتخب العراق، الملقب بـ“أسود الرافدين”، المنتخب الأكثر تتويجاً في تاريخ كأس العرب، بعدما حقق اللقب أربع مرات أعوام 1964 في الكويت، و1966 في بغداد، و1985 في السعودية، و1988 في الأردن.

وتأتي السعودية في المركز الثاني بلقبين، أحرزتهما في نسختي 1998 في قطر و2002 في الكويت.

أما الألقاب المتبقية فقد توزعت بين أربعة منتخبات عربية، توج كل منها مرة واحدة:

تونس : بطلة النسخة الأولى عام 1963 في لبنان .

: بطلة النسخة الأولى عام . مصر : فازت بلقب 1992 في سوريا .

: فازت بلقب . المغرب : تُوّجت في 2012 بالسعودية .

: تُوّجت في . الجزائر: آخر بطل للمسابقة بعد فوزها على تونس 2–0 في نهائي 2021 في الدوحة، وهي النسخة التي أقيمت لأول مرة تحت مظلة “فيفا”.

وتُبرز هذه القائمة التاريخ الطويل للبطولة وتنوع القوى الكروية العربية التي بصمت على منصات التتويج منذ الانطلاقة الأولى وحتى اليوم.