ستحدث «مذبحة».. كوبا: نرفض أي تدخل أمريكي ونطالب بتركنا وشأننا

دعا وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا الولايات المتحدة الأمريكية إلى التوقف عن التدخل في شؤون كوبا وتركها تمارس حياتها السياسية والاجتماعية باستقلالية، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة.

وخلال كلمته يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا: «ندعو الحكومة الأمريكية إلى أن تترك كوبا وشأنها وتسمح لها أن تعيش بسلام».

وحذر من أن أي «هجوم عسكري غير مبرر» على كوبا، في إشارة إلى تصريحات صادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنه أن يقود إلى «مذبحة» واسعة النطاق.

وفي سياق حديثه، وصف وزير الخارجية الكوبي الاتهامات الأمريكية الموجهة إلى رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو بأنها غير أخلاقية وتفتقر إلى الأساس القانوني، معتبراً أن استخدام الولايات المتحدة للقانون عبر التلاعب وتوجيه اتهامات وصفها بالشنيعة يشكل ممارسة غير مشروعة تتعارض مع قوانينها الداخلية وتبقى دون محاسبة.

وأضاف أن هذا المسار السياسي يسعى إلى تضليل الرأي العام داخل الولايات المتحدة وخارجها، مشيراً إلى أنه يمثل «مغامرة خطيرة» تستهدف كوبا عبر محاولات لإعادة تشكيل الواقع السياسي في الجزيرة.

وفي المقابل، أشار الوزير إلى أن كوبا تحتفظ بموقف منفتح تجاه المواطنين الأمريكيين والسياح القادمين من الولايات المتحدة، مؤكداً وجود رغبة في استمرار الانفتاح الإنساني والسياحي.

كما أوضح استعداد بلاده للدخول في مفاوضات تهدف إلى معالجة القضايا المشتركة، شريطة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا واحترام خياراتها السيادية، بما يتيح بناء أشكال تعاون ثنائي وصفها بالمتحضرة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات أمريكية سابقة طالت رئيس كوبا السابق راؤول كاسترو تتعلق بـ«التآمر لغرض قتل مواطنين أمريكيين»، وهي اتهامات مرتبطة بحادث إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة غير حكومية للمهاجرين الكوبيين في الولايات المتحدة عام 1996، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

كما جاءت هذه التطورات على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال «استيلاء» الولايات المتحدة على كوبا، بما في ذلك عبر خيارات عسكرية.

هذا وتشهد العلاقات الكوبية الأمريكية توتراً تاريخياً ممتداً منذ عقود، يتصاعد بين فترات تقارب دبلوماسي وخطابات سياسية حادة، خصوصاً في القضايا المتعلقة بالعقوبات والاتهامات الأمنية والسياسية، إضافة إلى ملف الهجرة والوجود الكوبي في الولايات المتحدة.