ستدفع ثمناً باهظاً.. كوريا الشمالية تحذر 11 دولة

أصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، تحذيرا لـ11 دولة، بأنها ستدفع ثمنا باهظا.

وانتقدت وزيرة الخارجية في بيونغ يانغ، تشوي سون هوي، “فريق مراقبة العقوبات المتعدد الأطراف الجديد، الذي تقوده أمريكا، ووصفته بأنه “غير قانوني وغير شرعي”، وحذرت من أن الدول المشاركة فيه “ستدفع ثمنا باهظا”.

وأصدرت الوزيرة بيانا “يدين نظام العقوبات الجديد، بعدما أعلنت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان، عن إطلاق آلية المراقبة مع 8 دول أخرى، بعد أن أنهى حق النقض الروسي تفويض لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، في شهر أبريل الماضي”.

وبحسب البيان: “الدول الثمانية الأخرى، هي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا”، وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية.

كما انتقدت الوزيرة الكورية الشمالية، “أمريكا لملاحقتها “مصالحها المهيمنة”، وحذرت من “ردود الفعل الحتمية”.

هذا ومن المتوقع أن “يبلغ فريق المراقبة عن انتهاكات عقوبات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى “منع بيونغ يانغ من تطوير برامجها النووية والصاروخية”.