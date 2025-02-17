ستزيد «الأمراض النفسية».. ميزة جديدة من «انستغرام» تثير «غضب» المسخدمين!

أضافت منصة “إنستغرام”، “ميزة جديدة في قسم التعليقات أسفل الصور التي ينشرها المستخدمون على التطبيق”، من دون الإعلان عن إطلاقها بشكل رسمي، والتي تعرضت بسببها لانتقادات واسعة وأثارت حفيظة المستخدمين وغضبهم!

ووفق المستخدمين، “تقوم منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة باختبار زر “عدم الإعجاب” أو “التصويت السلبي” المجهول تحت المنشورات، برؤية سهم يتجه للأسفل بجانب زر الإعجاب (القلب) في قسم التعليقات، وعلق أحد المستخدمين: “هل يعيدون التنمر؟” مع استخدام رمز تعبيري للضحك”.

وكتب أحد المستخدمين: “إنشاء طريقة أخرى لنشر السلبية من أجل زيادة التفاعل هو أمر ممل للغاية”.، وأضاف مستخدم آخر: “يبدو أنهم يريدون أن يستمروا في رؤيتنا نجادل ونكره بعضنا بعضا”، وقال مستخدم: “الأمراض النفسية ستزداد، هذه ليست فكرة جيدة”، وعلق آخر: “يا إلهي.. بالإضافة إلى إدمان الناس على الإعجابات، دعونا نزيد من تدهور صحتهم العقلية بإضافة عدم الإعجاب”، وأضاف مستخدم آخر: “أرى أنهم لا يهتمون بصحة الأطفال العقلية”.

ووفق المستخدمين، “حاليا، لا يبدو أن الميزة تحتوي على عداد يظهر عدد “عدم الإعجاب”، ما يشير إلى أنها ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير”.