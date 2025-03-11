ستقدم لـ«الركاب» مواصفات منافسة.. الإعلان عن «سيارة كهربائية» مميزة

كشفت شركة “فولكس فاغن”، عن “نموذج سياراتها الكهربائية الجديدة التي ستطرح بسعر منافس، وستقدم لركابها مواصفات وتقنيات مميزة”.

وبحسب الشركة، “تأتي سيارة ID. Every1 بهيكل هاتشباك بتصميم عصري وأنيق، يتميز بوجود شعارات فولكس فاغن المضيئة على الواجهتين الأمامية والخلفية، وجهّزت بمصابيح تعمل باحدث تقنيات LED، وعجلات بأقراص مميزة التصميم”.

ووفق الشركة، “بنيت هذه المركبة على منصات MEB من الجيل الثاني المخصصة للسيارات الهجينة، وتأتي بطول 3 أمتار و88 سنتيمترا، ما يجعلها أقصر من سيارات Volkswagen ID. 2all، كما حصلت على صندوق أمتعة خلفي بسعة 305 ليتر”.

وأشارت “فولكس فاغن”، إلى أنها “ستبدأ إنتاج هذه السيارة بكميات كبيرة عام 2027، وستطرحها بسعر 20 ألف يورو تقريبا، لتكون واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في أوروبا والتي تباع بأسعار مقبولة”.

ووفق ما نقلت صحيفة “ميل”، عن الشركة، “تعمل المركبة بنظام دفع أمامي، ومحرك كهربائي صديق للبيئة بعزم 94 حصانا، وستحصل على بطارية تكفيها لقطع 250 كلم بالشحنة الواحدة، ما يجعها مركبة عملية للتنقل داخل المدن أو للسفرات غير الطويلة، وداخليا صممت السيارة لتكون عصرية وأنيقة، وحصلت على مقاعد مريحة تتسع لخمس ركاب، أما واجهة القيادة فيها فجهزت بشاشة لمسية كبيرة مثبتة في منصفها، ووضعت أمام السائق شاشة صغيرة تعمل كلوحة عدادات رقمية، وزوّدت قمرة السيارة بنظام صوتيات مميز يمكن إقرانه بمكبرات صوت لاسلكية”.