ستكتسح الأسواق قريباً.. إطلاق «هاتف وحاسب لوحي» بمواصفات فريدة

بدأت “شركة شاوميXiaomi”، بالترويج لهاتفها الذكي الجديد الذي يعمل مع شبكات 5G وسيطرح بسعر منافس.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Redmi 14C 5G على هيكل أبعاده (171.9/77.8/8.2) ملم، وجهّز بشاشة IPS LCD، مقاس 6.88 بوصة، دقة عرضها (1640/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 14 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”.

وبحسب الإعلان الترويجي للهاتف، “فإن كاميرته الأساسية حصلت على عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 5 ميغابيكسل”.

وبحسب “شركة شاوميXiaomi”، فإنها “دعمت الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرح بأسعار منافسة تبدأ من 130 يورو تقريبا”.

“ون بلس” تعزز مواقعها في سوق الأجهزة الذكية بحاسب مميز

أعلنت شركة “ون بلسOnePlus“، عن حاسبها اللوحي الجديد الذي حصل على أداء مميز وجهّز بأفضل المواصفات والتقنيات.

وبحسب الشركة، “يأتي حاسب OnePlus Pad 3 بهيكل متين أبعاده (257.8/189.1/6.3) ملم، وزنه 533 غ، وجهز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، أما شاشته فجاءت IPS LCD، مقاس 11.6 بوصة، دفة عرضها (2000/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 15، ومعالج Mediatek Dimensity 8350، ومعالج رسوميات Mali G615-MC6، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “دعمت OnePlus هذا الحاسب بأربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ولوحة مفاتيح خارجية تجعله يعمل كحاسب محمول متكامل، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 9520 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واط”.