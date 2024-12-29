ستكون صاخبة جداً.. «ماغي فرح» تتنبأ بأحداث «مزلزلة» في المنطقة العام القادم

عرضت خبيرة الفلك ماغي فرح، تنبؤاتها لأحداث المنطقة في العام 2025، حيث اعتبرت أن المنطقة “ستكون صاخبة جدا” في العام القادم، معربة عن شعورها بالقلق.

وقالت ماغي فرح، “إنها تشعر بالخوف على الأردن ومصر وفلسطين والعراق وسوريا من العام القادم، والذي سيشهد تصاعدا كبيرا في الأحداث”.

وأضافت “أن المنطقة ستكون صاخبة جدا في العام القادم، قائلة: “أرى شيئا بين الأردن والضفة وجزء من الشام يضم دمشق”.

وبحسب وكالة “عمون”، رجحت أن “تشهد المنطقة اختلافات وكيانات جديدة، مشيرة إلى أن أجزاء من سوريا ستقسم”، وتوقعت أن “تشهد إيران حدوث انقلاب على نظام الحكم، وتتحول من “دولة مذهبية إلى دولة علمانية”.