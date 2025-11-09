ستولتنبرغ: الناتو لن يشن حرباً عالمية ثالثة بسبب أوكرانيا

أكد ينس ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف الناتو ووزير المالية النرويجي الحالي، أن حلف شمال الأطلسي لن يشن حرباً عالمية ثالثة مع روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا، مشدداً على أن دعم الحلف لأوكرانيا يقتصر على المساعدة دون الانخراط المباشر في القتال.

وفي مقابلة مع الصحيفة الأسبوعية البريطانية “ذا صانداي تايمز”، كشف ستولتنبرغ تفاصيل محادثته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فبراير 2022، حيث اتصل به من قبو في كييف، وسط تقدم القوات الروسية، قائلاً: “أنا أتفهم أنكم لن ترسلوا قوات برية تابعة للناتو، على الرغم من أنني لا أوافق على ذلك. ولكن من فضلكم، أغلقوا المجال الجوي. لا تسمحوا للطائرات الروسية والطائرات بدون طيار والمروحيات بالتحليق ومهاجمتنا”.

ورد ستولتنبرغ بأن إغلاق المجال الجوي الأوكراني لن يحدث، موضحاً أن ذلك “سيتطلب على الناتو تعطيل أنظمة الدفاع الجوي الروسية في بيلاروس وروسيا، وإذا كان هناك طائرة أو مروحية روسية في الجو، يجب علينا إسقاطها، وعندها سندخل في حالة حرب شاملة بين الناتو وروسيا. ونحن لا نريد فعل ذلك”.

وأشار ستولتنبرغ إلى موقف الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن، قائلاً: “كما قال بايدن، لن نخاطر بحدوث حرب عالمية ثالثة من أجل أوكرانيا”.

وأضاف: “هدفنا ليس الحصول على ‘بيرل هاربور’ أخرى والوقوع في وضع ينخرط فيه الحلف بأكمله. لذلك نواصل مساعدة أوكرانيا كي يتمكنوا من القتال، لكننا لا نريد إرسال قوات الناتو والانخراط مباشرة في صراع عسكري مع روسيا. وأظل أعتقد أن هذا هو النهج الصحيح”.

ستولتنبرغ يكشف عن تصريحات ترامب التي كادت تتسبب بحلّ الحلف

كما كشف ستولتنبرغ عن المخاوف التي سادت داخل الناتو خلال فترة رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، بسبب تهديد الأخير بانسحاب بلاده من الحلف.

وقال في مقابلة مع صحيفة “التايمز”: “في قمة الناتو عام 2018، حيث أعلن الرئيس ترامب أنه يفكر في الانسحاب من الحلف، شعرت بالقلق من أنني قد أصبح الأمين العام الذي يشهد نهاية الناتو”.

وأضاف أن ترامب، وفقاً لما ورد في كتاب جون بولتون، المستشار الأسبق للأمن القومي، أراد تهديد قادة الناتو بالانسحاب إذا لم تلتزم الدول الأعضاء بدفع مساهمات تعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد مناقشات مع وزير الخارجية مايك بومبيو، تم إقناع ترامب بالبقاء ضمن الحلف، ربما مع تخفيض بعض المساهمات الأمريكية، وأعلن في النهاية دعمه للناتو، رغم انتقاده للدول التي لم ترفع ميزانياتها الدفاعية.

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان أكبر هزيمة للناتو

وعن الملف الأفغاني، وصف ستولتنبرغ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس 2021 بأنه “أكبر هزيمة لحلف الناتو”، مؤكداً في الوقت نفسه أن القرار كان صائباً بالنظر إلى التطورات الميدانية.

وتفصيلاً، في أوائل أغسطس 2021، كثفت حركة طالبان هجومها على القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابول في 15 أغسطس، معلنة انتهاء الحرب في اليوم التالي.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد، فيما غادر الجيش الأمريكي مطار كابول في ليلة 31 أغسطس، منهياً بذلك 20 عاماً من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

أوكرانيا تحتجز قائداً عسكرياً بعد كارثة خلال احتفال محظور

أمرت محكمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية السبت باحتجاز قائد عسكري يشتبه في تنظيمه تجمعاً محظوراً لنحو 100 جندي، انتهى بسقوط قتلى وجرحى جراء هجوم روسي استهدف موقع الاحتفال.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي إن الهجوم وقع في 1 نوفمبر بمنطقة دنيبروبتروفسك، وأسفر عن مقتل 12 جندياً و7 مدنيين وإصابة 36 آخرين.

التحقيقات أوضحت أن الضابط جمع الجنود لتكريمهم وتسليمهم وساماً تكريمياً، رغم الحظر المفروض على التجمعات في ظل قانون الأحكام العرفية. خلال المراسم، نفذت القوات الروسية هجوماً مزدوجاً بصاروخين باليستيين وثلاث طائرات مسيرة.

وأكد المحققون أن خبرة الضابط العسكرية لا تبرر قراره بتجاهل قواعد السلامة وتعريض الأرواح للخطر. الحادث أثار جدلاً واسعاً، خاصة بعد أن كشف صحفي أوكراني أن شقيقه كان بين الضحايا.