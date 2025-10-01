سجال ترامب ومدفيديف يتصاعد.. تبادل اتهامات وسخرية!

تصاعدت حدة السجال الكلامي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، بعد أن سخر الأخير من تصريحات ترامب التي تحدث فيها عن تحريك غواصات نووية نحو السواحل الروسية.

ترامب كان قد وصف مدفيديف الثلاثاء بأنه “شخص غبي”، مؤكدا أنه حرك “غواصة أو اثنتين” باتجاه روسيا، في إشارة إلى تهديدات سابقة كان مدفيديف قد وجهها، وفي أغسطس الماضي، قال ترامب إنه أمر بتحريك غواصتين نوويتين إلى “المناطق المناسبة” ردا على تصريحات مدفيديف.

مدفيديف رد عبر منصة “إكس” بالإنجليزية قائلا: “حلقة جديدة من مسلسل الإثارة.. تحدث ترامب مرة أخرى عن موضوع الغواصات التي يزعم أنه أرسلها إلى الشواطئ الروسية، مصرا على أنها مخبأة بشكل جيد للغاية”.

وأضاف ساخرا: “كما يقال، من الصعب العثور على قطة سوداء في غرفة مظلمة، خاصة إذا لم تكن موجودة”.

السجال المتجدد بين ترامب ومدفيديف يعكس تصاعدا في اللهجة بين واشنطن وموسكو، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالملفات النووية والاستراتيجية بين البلدين.