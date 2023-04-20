سجن الكويفية بنغازي.. شاهد على قصص تعذيب واغتصاب وإخفاء قسري

أصدرت منظمتا «محامون من أجل العدالة في ليبيا» و«رصد الجرائم في ليبيا» بيانا عن شهادات سجناء تعرضوا للتعذيب بسجن الكويفية التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضح البيان أنّ سجناء سجن الكويفية ارتكبت في حقهم انتهاكات شملت الإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والحرمان من رؤية العائلة وفقا لتعبيره.

وأفاد البيان، بأنّ جناح الشرطة العسكرية في الكويفية يحتجز 700 سجين منهم من مر على سجنه 8 سنوات دون محاكمة ومنهم من ينتظر المحاكمة العسكرية

وأشار البيان أنّ جناح الشرطة العسكرية يضم 14 زنزانة مخصصة للحبس الانفرادي وكل واحد منهم يسجن فيه 4 أشخاص ما تسبب في أمراض السل والتهاب الكبد.

وبحسب البيان، فقد وقع ما بين عامي 2017 و 2022، ما يزيد على 16 حادثة وفاة في الحجز في الجناح العسكري في الكويفية، وتنوعت أسباب الوفاة بين الفشل الكلوي، والنزيف الحاد بسبب البواسير، والسرطان غير المعالج بحسب إفادة الشهود.

ودعا البيان الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة تحقيق مستقلة على وجه السرعة لمواصلة التحقيقات في الجرائم المرتكبة في السجون في ليبيا، بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم المستمرة المرتكبة في سجن الكويفية والسجون الأخرى في جميع أنحاء البلاد.

وطالبت المنظمتان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري ودون مزيد من التأخير في الجرائم المرتكبة داخل السجون بهدف محاسبة المسؤولين عنها وإنهاء دورة الإفلات من العقاب السائدة، وفق تعبير البيان.