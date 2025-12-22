سجن موظفين بـ«مصرف الوحدة» بقضايا فساد مالي

أصدرت محكمة الجنايات في ليبيا حكماً يقضي بإدانة ثمانية موظفين في فرع مصرف الوحدة – السواني، بعد ثبوت استيلائهم على أموال عمومية من خلال سلسلة تحويلات داخلية سهلت ارتكابهم الفعل.

وتولت نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، متابعة القضية ورفعها أمام المحكمة، التي أصدرت في آخر جلساتها الأحكام بحق المتهمين.

فأنزلت المحكمة على المحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن لمدة ست سنوات وغرَّمتهما تسعمائة وسبعة وتسعين ألفاً ومائتين وسبعة دنانير، وألزمتهما برد أربعمائة وتسعة وثمانين ألفاً وستمائة وثلاثة دنانير.

كما حكمت المحكمة على المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر واحد، فيما أُدين المحكوم عليهما السابع والثامن غيابياً، فحُكم عليهما بالسجن لمدة أربع سنوات.

ويعكس هذا الحكم جهود السلطات القضائية في ليبيا لتعزيز الرقابة على الأموال العامة ومكافحة الفساد المالي والإداري، ويدعم ثقة المواطنين في النظام القضائي، ويُظهر التزام النيابات والمصارف بالشفافية والمساءلة.