سجن موظفين سابقين في «المصرف التجاري الوطني» الرئيسي

أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني– الرئيسي”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين عقب إثبات إهمال واجباتهم؛ بتعمّدهم منح قروض بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي؛ وتمكين غيرهم من تحصيل منافع مادية غير مشروعة”.

ووفق البيان، “قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانة المتهمين جميعهم؛ فقضت بمعاقبة المتهم الأول (مدير الفرع) بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، والحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار مع دفع تعويض قدره تسعمائة ألف دينار”.

ووفق البيان، كما قضت المحكمة “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، وبمعاقبته والمتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ مائتيْ ألف دينار؛ وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها”.