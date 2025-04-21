سجن موظفين في وكالة «المصرف التجاري الوطني»

أصدرت محكمة الجنايات “حكماً يقضي بإدانة أحد عشر موظفاً في وكالة المصرف التجاري الوطني- مستشفى طرابلس المركزي”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “نظرت محكمة استئناف طرابلس بقرار الاتهام المرفوع في مواجهة المتهمين بالاستيلاء على تسعة وعشرين مليون دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة المصرف”.

ووفق البيان: “أدانت المحكمة المتهمين جميعهم ؛ فقضت بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن ثلاث عشرة سنة مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية؛ وإفقادهما الأهلية القانونية؛ وقضت بمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس بالسجن ثمان سنوات مع حرمانهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها؛ وقضت بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن أربع سنوات؛ وقضت بمعاقبة المتهمة العاشرة بالحبس مدة سنتين؛ أما المتهمة السادسة فقضت المحكمة بحبسها سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة”.

وبحسب البيان: “قضت المحكمة على المتهمين عدا السادسة برد تسعة وعشرين مليون دينار؛ وتغريمهم ثمانية وخمسين مليون دينار؛ كما قضت المحكمة في مواجهة المتهم الأول بمصادرة أموال عقارية تمثلت في: عمارة في منطقة الظهرة؛ وشقة في منطقة أبو هريدة؛ وقطعة أرض في منطقة حي الأندلس؛ وقطعة أرض في منطقة قرجي”.