سجن وتغريم متهم باستيراد معدات لـ«إنتاج الكحوليات»

أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة متهم استورد من جمهورية بولندا معدة تستعمل في صنع المشروبات الكحولية؛ ومد مقترفي فعل الاتجار بمنتوج خارج عن دائرة التعامل شرعاً وقانوناً.

وقال بيان مكتب النائب العام: “قضت محكمة جنايات طرابلس بمعاقبته بالسجن مدة سبع سنوات؛ وغرمته خمسة آلاف دينار؛ وأمرت بمصادرة المادة المضبوطة والمعدة التي استعملت في إنتاجها”.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس رئيس مركز شرطة صياد احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد ثبوت تورطه في سلوكيات تتنافى مع الشريعة الإسلامية ومعايير سلوك أعضاء هيئة الشرطة.

وأوضح مكتب النائب العام أن “القرار جاء عقب تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، بناءً على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ممارسة خاطئة قام بها المسؤول أثناء معالجته شكوى”.

وأضاف المكتب أنه “تمكن المحقق من تحديد الظروف المحيطة بالواقعة، وتعيين هوية المرأة التي اختلى بها المسؤول خلال أداء مهامه، مما أثبت إساءة استخدامه لوظيفته لغرض الاستغلال”.