سجن وتغريم متهم يقوم بجلب نبات «القنَّب الهندي» 

أقامت النيابة العامة في مكتب النائب العام، “الدعوى العمومية في مواجهة متهم تعمد جلب بذور نبات القنَّب الهندي؛ عن طريق استعمال وثائق جمركية تضمَّنت إقراراً على خلاف الحقيقة”.

وبحسب بيان المكتب، “قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة المحكوم وأنزلت به عقوبة السجن المؤبد؛ وغرمته أربعين ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية حرماناً دائماً”.

يذكر أن “القنب (Cannabis sativa وCannabis indica)، يعرف أيضا باسم القنب الهندي، الماريغوانا، الحشيش) هي نبتة لها مفعول مخدر، ولها تأثيرات على الجسم، وتعد من أكثر أنواع المخدرات استعمالا في العالم”.

وتنتمي منتجات القنب إلى “أقدم المخدرات المعروفة، والقنب هو اسم النبات، أما الماريغوانا فهي الأوراق والأزهار والسيقان والبذور المجففة من نبات القنب، أما الحشيش فهو منتج آخر من نبات القنب يحتوي على صمغ (resin) ينتجه النبات”.

ويحتوي القنب ومنتجاته على “العديد من المواد، لكن أهمها هو رباعي هيدرو كانابينول delta-9-tetrahydro-cannabinol الذي يعرف اختصارا بـ THC”.