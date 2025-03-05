سجن وتغريم مختلس «أموال الاستثمار» في جمهورية إفريقيا الوسطى

أصدرت محكمة الجنايات في مكتب النائب العام، حكماً بإدانة مرتكب واقعة اختلاس أموال الاستثمار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وبجسب بيان المكتب، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة شخص ظهر بمظهر المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات الإفريقية (لايكو أفريقيا الوسطى)، ثم اختلس المبالغ المتولِّدة من استثمار العقارات المملوكة للشركة في بلد الاستثمار، وتمادى فقارف تصرفات تتصادم مع ما يجب للمال العام من صون؛ كإبرامه عقد تأجير أصل عقاري فوَّت على الشركة ما يعادل سبعة ملايين ومائة وستة وثمانين ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين ديناراً”.

وأضاف البيان: “قضت محكمة جنايات طرابلس–في آخر جلساتها- بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة عشر سنوات؛ وغرَّمته مائتي ألف دينار، وألزمته ردّ ثمانية ملايين دينار”.