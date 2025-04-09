سجن وتغريم مسؤولين بالمصرف الزراعي في «قصر بن غشير»

أكد مكتب النائب العام أن “النيابة العامة قررت الطعن في حكم محكمة الجنايات بشأن قضية مدير فرع المصرف الزراعي- قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني في الفرع، وذلك على خلفية المسؤولية المترتبة على الضرر الجسيم الذي لحق بالمال العام وخطة التنمية نتيجة لمخالفاتهم القانونية بهدف تحقيق منافع غير مشروعة”.

وبحسب بيان المكتب: “قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع؛ ومسؤول الائتمان؛ فأنزلت بالأول عقوبة السجن مدة أربع سنوات؛ وغرمته عشرين ألف دينار؛ وأنزلت بالثاني عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وغرمته سبعمائة ألف دينار؛ وحرمتهما من حقوقهما المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها”.

كما “قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني مما نسب إليه؛ فلم يلق قبولاً لدى النيابة العامة تقديرُ الغرامة المحكوم بها في مواجهة المحكوم عليهما الأول والثاني؛ والقضاء ببراءة عضو المكتب القانوني؛ ولذلك قررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في هذا الحكم”، وفق الببان.