سجن وتغريم مسؤولين في مصرف الصحاري بتهمة الاختلاس

أصدرت محكمة استئناف طرابلس، حكماً بحبس 4 مسؤولين سابقين في فرع مصرف الصحاري – عمر المختار- بعد إدانتهم باختلاس 2.38 مليون دينار.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان له أمس الجمعة، إن المتهمين نفذوا إلى منظومة حسابات زبائن فرع المصرف، وعمدوا إلى اختلاس مليونين وثلاثمائة وثمانين ديناراً، باعتماد عمليات مصرفية أُجريت على حسابات الزبائن.

واخذت صور السحوبات النقدية باستعمال أرقام صكوك مصرفية غير مدرجة في منظومة المصرف، وتم إجراء تحويلات مصرفية داخلية دون طلب من مديري الحسابات المفتوحة طرف المصرف.

وقضت المحكمة في بإدانة المتهمين، وأنزلت بالمحكوم عليهما الأول والثاني عقوبة السجن مدة أربع سنوات، وأنزلت بالمحكوم عليهما الثالث والرابع عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، وغرمتهم ضعف المبلغ المختلس، وألزمتهم رد متحصلات الجرم.