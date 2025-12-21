سجن وغرامات مالية رادعة لمتورطين في تزوير «صكوك مصرفية»

أصدرت محكمة الجنايات في ليبيا حكمًا بإدانة مساعد سابق لمسؤول الخزينة في فرع المصرف التجاري الوطني – شحات، ورئيس سابق لقسم الحسابات الجارية في نفس الفرع، لارتكابهما فعل الاستيلاء على مال عام باستخدام صكوك مصرفية مزورة القيم المالية المدوَّنة فيها.

وقضت محكمة استئناف البيضاء في آخر جلساتها بإدانة المتهمين، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة ثمان سنوات، وغرّمته ثلاثة آلاف دينار، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار تعويضًا عن الضرر الذي لحق بالمال العام.

كما حكمت المحكمة على الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات، وغرّمته مائتين وواحد وثلاثين ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعد انتهاء تنفيذها.