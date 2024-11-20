سحبها سلّم متحرك.. نهاية مروعة لامرأة في الصين (فيديو)

في مشهد مروّع، لقيت سيدة حتفها بعد أن أسندت جسمها على حافة السلم الكهربائي المتحرك في أحد مراكز التسوق التجاري الصيني.

ووفقً صحيفة “ديلي ميل” الريطانية، “كانت المرأة تقف بالقرب من السلم المتحرك في مركز وانكسيانجوي التجاري، بمدينة جينينج، وهي تقرأ شيئا ما، وفقًا لما رصدته كاميرات المراقبة، وفي اللحظة التي اتكئت فيها المرأة على سلم كهربائي، ثم حاولت الجلوس على الحافة المتحركة، فقدت توازنها لحظة تحرك السلم، ليسحبها إلى الأسفل على الفور، وتسقط فجأة عبر فجوة صغيرة بين السلم وحافة الحماية”.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن “المرأة سقطت من الطابق الرابع وتوفيت على الفور، نتيجة الإصابات التي تعرضت لها”.

يذكر أن المبنى قد خضع لفحص أمني قبل 10 أيام من الحادث، حيث تم فحصه بالكامل بما في ذلك مخارج الطوارئ وإعدادات قنوات الإخلاء.