سحب اسم «عائشة القذافي» من قائمة العقوبات الأوروبية

أمرت المحكمة الأوروبية بسحب اسم عائشة القذافي، ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من قائمة الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي العام 2011.

وعللت المحكمة في قراراها ذلك على أساس أن عائشة القذافي لم تعد تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.

وأكدت المحكمة أن مقدمة الطلب “عائشة القذافي” لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية الليبية.

وقالت المحكمة في حكمها إن القذافي تقيم في سلطنة عُمان التي سمحت لها سلطاتها بالإقامة فيها شرط التزامها عدم ممارسة أي نشاط سياسي.

ووُضِعت عائشة القذافي على القائمة السوداء التي أعدها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2011.