سحب رعدية تضرب البلاد.. تحذيرات من «جريان الأودية» بالجبل الغربي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 31 مايو 2026، عن حالة جوية متقلبة تشمل تكاثر السحب الرعدية على مناطق متفرقة من البلاد، مع توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة خلال اليومين القادمين.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تبقى ضمن معدلاتها لهذا الوقت من السنة، حيث تتراوح في مناطق الشمال بين 23 و32 درجة مئوية، وفي مناطق الجنوب بين 30 و37 درجة مئوية، مع ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل خلال هذه الليلة وصباح الغد.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، خصوصًا على مناطق الدواخل الغربية والمناطق الجنوبية.

وبيّن المركز أن السحب الرعدية تتكاثر اليوم على مناطق متفرقة تشمل بعض مناطق الجبل الغربي، وجنوب الجبل الأخضر، والمناطق الممتدة من درنة إلى أمساعد، إضافة إلى أجزاء من الجنوب الغربي، مع سقوط أمطار متفرقة.

كما أشار إلى أن فرص الأمطار ستكون أفضل يوم الغد على مناطق بن وليد، غريان، ترهونة، يفرن، العربان، الأصابعة، ومناطق جنوب طرابلس، إضافة إلى الساحل الممتد من القره بولي حتى مصراتة، وكذلك الجفرة والهروج، حيث قد تكون الأمطار غزيرة أحيانًا، مما يؤدي إلى جريان وسيول في بعض الأودية المحلية، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأضاف المركز أن الفرصة ستكون جيدة يوم الثلاثاء على منطقة غات وما جاورها، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي في الجنوب.

وفي التفاصيل الإقليمية، أوضح المركز أن مناطق راس إجدير حتى سرت وجبل نفوسة تشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع فرصة أمطار متفرقة خاصة يوم الغد، بينما تسود أجواء متقلبة على مناطق الجبل الغربي ومحيطه.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، تتكاثر السحب أحيانًا مع أمطار متفرقة على المرتفعات، في حين تسجل درجات الحرارة بين 23 و29 درجة مئوية.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة فتشهد أمطارًا متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية، قد تكون غزيرة على غات وما جاورها، مع تحذيرات من سيول محتملة في الأودية.

وفي الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء قليلة السحب مع فرص أمطار متفرقة ودرجات حرارة مرتفعة نسبيًا تصل إلى 37 درجة مئوية.

وأكد المركز أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص السحب الرعدية على مناطق الجنوب حتى نهاية الأسبوع، مع تحديث النشرة الجوية بشكل دوري كل 24 ساعة.