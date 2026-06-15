تقلبات جوية محدودة.. الأرصاد: لا تحذيرات بحرية والحالة هادئة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، في نشرته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى تغيّرات تدريجية تشمل ارتفاعاً نسبياً في درجات الحرارة ثم تراجعاً لاحقاً على مناطق الشمال.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعاً نسبياً خلال ساعات النهار اليوم وغداً على بعض مناطق الشمال الغربي، خاصة المناطق الداخلية، في حين تبقى الأجواء دون تغيرات تُذكر على باقي مناطق البلاد، وفق ما ورد في نشرة إدارة التنبؤات الجوية.

كما أشار إلى تكاثف السحب الرعدية مساء يوم غد على عدد من المناطق الغربية، وتشمل العربان، جنوب ترهونة، مزدة، المناطق الحدودية مع تونس، نالوت وما جاورها، إضافة إلى بعض المناطق الحدودية مع الجزائر، وغات والمناطق القريبة منها، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة أحياناً.

وبيّن المركز أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء على مناطق الشمال، على أن يستمر هذا التراجع حتى بداية الأسبوع القادم.

وفي نشرة الصيد البحري، أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن حالة البحر على الساحل الليبي ستكون مستقرة خلال الفترة من الساعة 09:00 صباحاً حتى 12:00 من يوم الغد، مع عدم وجود أي تحذيرات بحرية.

الساحل الغربي من رأس أجدير إلى سرت يشهد سماء صافية إلى قليلة السحب، ورياحاً جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.25 و1.25 متر، فيما يكون البحر هادئاً إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية، مع مدى رؤية جيد.

أما الساحل الشرقي من رأس لانوف إلى أمساعد، فيسجل بدوره سماء صافية إلى قليلة السحب، ورياحاً شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج بين 0.25 و1.00 متر، وحالة بحر هادئة إلى خفيفة الموج، ودرجة حرارة سطح البحر بين 23 و24 درجة مئوية، مع رؤية جيدة.