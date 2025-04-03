سحب «شوكولا» شهيرة من أسواق أمريكا.. وتسمم المئات في تركيا

عقب اكتشاف احتوائها على حصوات صغيرة قد تسبب الاختناق، أصدرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، استدعاء عاجلا لشوكولاتة شهيرة

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “يشمل الاستدعاء نكهتين محددتين من شوكولاتة “توني تشوكولونيلي”، تباعان في متاجر كبرى مثل “هول فودز” و”تارغت”، وتشمل المنتجات المتضررة: شوكولاتة اللوز الداكن بملح البحر، وألواح “إيفريثينغ بارس” التي تحتوي على شوكولاتة الحليب مع الكراميل والبريتزل ونوغا اللوز وملح البحر”.

ووفقا لتحذيرات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، “فإن الأجسام الصلبة أو الحادة في الطعام قد تؤدي إلى إصابات خطيرة، مثل تمزق أنسجة الفم والحلق وتلف الأسنان وأضرار بالجهاز الهضمي، ويُنصح المستهلكون بفحص رموز الدفعات التالية للتأكد مما إذا كانت منتجاتهم مشمولة في الاستدعاء: 163094 و162634 وM162634 و4327 و4330 و4331 وM4331. كما يُطلب تجنب استهلاك ألواح شوكولاتة اللوز الداكن بملح البحر التي يفضل تناولها قبل 28 فبراير 2026 و2 أبريل 2026، وألواح “إيفريثينغ بارس” التي تنتهي صلاحيتها بين 22 و26 نوفمبر 2025″.

وأوضحت الشركة الهولندية المصنعة أن “الحصوات الصغيرة تسربت إلى الألواح أثناء عملية حصاد اللوز ومعالجته من قبل مورد خارجي، ورغم تلقي 12 شكوى حتى الآن، لم تسجل أي إصابات، وكانت جميع الشكاوى من خارج الولايات المتحدة وكندا”.

ووفق الشركة، “امتد الاستدعاء إلى المملكة المتحدة بسبب المخاطر نفسها، فيما حددت المنتجات المتضررة في كندا بألواح ملح البحر باللوز الداكن برقم الدفعة 162697، وألواح “إيفريثينغ بارس” برقم 4332″.

وأوصت السلطات المستهلكين “بالتوقف عن استهلاك المنتجات المتأثرة، وإعادتها إلى نقاط البيع لاسترداد قيمتها أو استبدالها”.

أكثر من 300 حالة تسمم بالشاورما في “كوجالي” التركية

ذكرت قناة NTV التلفزيونية، “أن أكثر من 300 شخص تعرضوا للتسمم الغذائي بسبب شاورما الدجاج في مقاطعة كوجالي غربي تركيا”.

وبحسب القناة، “بدأ زبائن أحد محلات الشاورما في مقاطعة كوجالي غربي تركيا يشتكون من الغثيان وآلام في المعدة، وأكثر من 300 شخص أصيبوا بأعراض التسمم الغذائي ونقلوا إلى المستشفيات”.

وأشارت القناة إلى أن “بعض المصابين بالتسمم الغذائي غادروا المشافي بعد تلقي العلاج، لكن حالة اثنين منهم ما زالت حرجة”.

وأشارت المعلومات “إلى أن الشرطة أغلقت المطعم الذي حصلت بسببه حالات التسمم، وقامت مؤسسات الرقابة الصحية بأخذ عينات طعام من المطعم لإجراء التحاليل الضرورية عليها، وتم فتح تحقيق بهذا الشأن”.

هذا “ويحصل التسمم الغذائي عادة بسبب تناول طعام فاسد أو ملوث ببعض أنواع المواد الكيميائية أو البكتيريا أو الفيروسات، ويتسبب بظهور بعض الأعراض مثل آلام المعدة والأمعاء والغثيان، وفي بعض الحالات يصاب الشخص بالإعياء والقشعريرة”.