سحب متفرقة وأمطار خفيفة.. أحوال الطقس بالأيام القادمة!

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن الأجواء ستظل دافئة اليوم الثلاثاء على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية، مع رياح جنوبية غربية نشطة على معظم مناطق الشمال، قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

ومن المتوقع أن تتكاثر السحب غدًا الأربعاء على المناطق الغربية والشمال الشرقي، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية، وتكون الفرصة أكبر على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضًا تدريجيًا اعتبارًا من الغد على المناطق الغربية، ويستمر الانخفاض يوم الخميس ليشمل أغلب مناطق البلاد، مع تحول الرياح إلى غربية وشمالية غربية.

التفاصيل حسب المناطق:

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة: السماء متكاثرة السحب من حين لآخر، خاصة يوم الغد مع فرصة أمطار خفيفة على السواحل، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة قد تثير الغبار، وتتحول غدًا إلى غربية وشمالية غربية. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، مع انخفاض ملحوظ يوم الخميس.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة من مساء الغد، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تتحول تدريجيًا إلى غربية وشمالية غربية. درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية، مع انخفاض يوم الخميس.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر، والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانًا، خاصة على غدامس والحمادة مسببة غبارًا ورمالًا، وتتحول تدريجيًا إلى غربية وشمالية غربية نشطة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة على الحمادة وغدامس، مع انخفاض ملحوظ يوم الخميس.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة: السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الخميس إلى غربية وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة. درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية.