سحر السينما يخطف الأضواء في «كان 2025».. ونجوم هوليوود يتألقون على المسرح

اختتم مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ78 في 24 مايو 2025، مُعلِنًا عن قائمة الجوائز الرسمية التي شملت أعمالًا سينمائية متميزة من مختلف أنحاء العالم.

الجوائز الرئيسية

السعفة الذهبية (Palme d’Or): فاز بها المخرج الإيراني جعفر بناهي عن فيلمه “مجرد حادث” (It Was Just an Accident)، يُعتبر هذا الفوز تاريخيًا لبناهي، الذي كان قد مُنع من مغادرة إيران لأكثر من 15 عامًا، الفيلم هو دراما سياسية سرية تتناول قضايا حقوق الإنسان والحرية.

فاز بها المخرج الإيراني جعفر بناهي عن فيلمه “مجرد حادث” (It Was Just an Accident)، يُعتبر هذا الفوز تاريخيًا لبناهي، الذي كان قد مُنع من مغادرة إيران لأكثر من 15 عامًا، الفيلم هو دراما سياسية سرية تتناول قضايا حقوق الإنسان والحرية. جائزة لجنة التحكيم الكبرى (Grand Prix): فاز بها المخرج النرويجي يواكيم تريير عن فيلمه “القيمة العاطفية” (Sentimental Value).

فاز بها المخرج النرويجي يواكيم تريير عن فيلمه “القيمة العاطفية” (Sentimental Value). جائزة لجنة التحكيم (Jury Prize): تُوِّج بها فيلمان: “سيرات” (Sirât) للمخرج أوليفر لاكس، و”صوت السقوط” (Sound of Falling) للمخرجة ماشا شيلينسكي.

تُوِّج بها فيلمان: “سيرات” (Sirât) للمخرج أوليفر لاكس، و”صوت السقوط” (Sound of Falling) للمخرجة ماشا شيلينسكي. أفضل مخرج: فاز بها المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو عن فيلمه “العميل السري” (The Secret Agent)، كما فاز بطل الفيلم، واغنر مورا، بجائزة أفضل ممثل.

فاز بها المخرج البرازيلي كليبر ميندونسا فيلهو عن فيلمه “العميل السري” (The Secret Agent)، كما فاز بطل الفيلم، واغنر مورا، بجائزة أفضل ممثل. أفضل ممثلة: فازت بها الممثلة ناديا ميليتي عن دورها في فيلم “الأخت الصغيرة” (The Little Sister) للمخرجة حفصية حرزي.

فازت بها الممثلة ناديا ميليتي عن دورها في فيلم “الأخت الصغيرة” (The Little Sister) للمخرجة حفصية حرزي. أفضل سيناريو: فاز به الأخوان داردرن عن فيلم “أمهات شابات” (Young Mothers).

فاز به الأخوان داردرن عن فيلم “أمهات شابات” (Young Mothers). جائزة خاصة: فاز بها المخرج الصيني بي جان عن فيلمه “القيامة” (Resurrection).

جوائز قسم “Un Certain Regard”

جائزة “Un Certain Regard”: فاز بها فيلم “النظرة الغامضة للببغاء” (The Mysterious Gaze of the Flamingo) للمخرج دييغو سيسبيدس، فيلم درامي تشيلي يتناول قضايا الهوية والذاكرة.

فاز بها فيلم “النظرة الغامضة للببغاء” (The Mysterious Gaze of the Flamingo) للمخرج دييغو سيسبيدس، فيلم درامي تشيلي يتناول قضايا الهوية والذاكرة. جائزة لجنة التحكيم: فاز بها فيلم “شاعر” (A Poet) للمخرج سيمون ميسا سوتو، فيلم كولومبي يتناول رحلة شاعر في مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية.

فاز بها فيلم “شاعر” (A Poet) للمخرج سيمون ميسا سوتو، فيلم كولومبي يتناول رحلة شاعر في مواجهة التحديات الثقافية والاجتماعية. أفضل مخرج: فاز بها المخرجان العربيان طارق ناصر وعرب ناصر عن فيلمهما “ذات مرة في غزة” (Once Upon a Time in Gaza)، فيلم فلسطيني يتناول الحياة اليومية في غزة من خلال قصة إنسانية مؤثرة.

فاز بها المخرجان العربيان طارق ناصر وعرب ناصر عن فيلمهما “ذات مرة في غزة” (Once Upon a Time in Gaza)، فيلم فلسطيني يتناول الحياة اليومية في غزة من خلال قصة إنسانية مؤثرة. أفضل ممثل: فاز بها فرانك ديلاين عن دوره في فيلم “أورشين” (Urchin)، فيلم بريطاني يتناول حياة شاب في لندن وتحدياته الشخصية.

فاز بها فرانك ديلاين عن دوره في فيلم “أورشين” (Urchin)، فيلم بريطاني يتناول حياة شاب في لندن وتحدياته الشخصية. أفضل ممثلة: فازت بها كليو ديارا عن دورها في فيلم “أرتاح فقط في العاصفة” (I Only Rest in the Storm)، فيلم فرنسي يتناول قصة امرأة تبحث عن السلام الداخلي وسط الفوضى.

فازت بها كليو ديارا عن دورها في فيلم “أرتاح فقط في العاصفة” (I Only Rest in the Storm)، فيلم فرنسي يتناول قصة امرأة تبحث عن السلام الداخلي وسط الفوضى. أفضل سيناريو: فاز به هاري لايتون عن فيلم “بيليون” (Pillion)، فيلم بريطاني يتناول قصة درامية عن العلاقات الإنسانية.

جوائز إضافية

جائزة “Caméra d’Or”: فاز بها فيلم “كعكة الرئيس” (The President’s Cake) للمخرج العراقي حسن هادي، فيلم درامي يتناول قضايا سياسية واجتماعية في العراق.

فاز بها فيلم “كعكة الرئيس” (The President’s Cake) للمخرج العراقي حسن هادي، فيلم درامي يتناول قضايا سياسية واجتماعية في العراق. جائزة “Palme d’Or” للأفلام القصيرة: فاز بها فيلم “سعيد الآن أنك ميت” (I’m Glad You’re Dead Now) للمخرج توفيق برهوم، فيلم قصير يتناول موضوعات الحياة والموت بأسلوب فني مبتكر.

فاز بها فيلم “سعيد الآن أنك ميت” (I’m Glad You’re Dead Now) للمخرج توفيق برهوم، فيلم قصير يتناول موضوعات الحياة والموت بأسلوب فني مبتكر. جائزة “Palme d’Or” للأفلام القصيرة – إشادة خاصة: فاز بها فيلم “علي” للمخرج عدنان الرجيب، فيلم قصير يتناول قصة إنسانية مؤثرة عن الهجرة واللجوء.

جوائز الشرف

جائزة “Palme d’Or” الشرفية: تُوِّج بها النجمان الأمريكيان روبرت دي نيرو ودينزل واشنطن تقديرًا لمسيرتهما الفنية المتميزة.

وشهد المهرجان هذا العام تنوعًا ثقافيًا وفنيًا ملحوظًا، مع تسليط الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية من خلال أعمال سينمائية مبدعة، وتم تكريم العديد من المواهب الصاعدة والمخرجين المستقلين، مما يعكس التزام المهرجان بدعم السينما العالمية.