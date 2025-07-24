سداسي التتويج ينطلق الجمعة في إيطاليا

بعد أسابيع من الترقب والجدل، تأكد بشكل رسمي أن سداسي التتويج الليبي سينطلق مساء الجمعة المقبل 25 يوليو 2025، على الملاعب الإيطالية، حيث تقام مرحلة حسم اللقب الوطني خارج حدود الوطن، وسط ظروف تنظيمية استثنائية وقرارات حاسمة فرضها الواقع.

ورغم الاعتراضات والتحفظات من بعض الفرق، فإن لجنة تنظيم البطولة، بالتنسيق مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أكدت جاهزية الحدث ووضعت النقاط على الحروف خلال اجتماع رسمي مع ممثلي الفرق الستة، والذي شهد نقاشًا مطولًا حول تفاصيل الملاعب، ظروف الإقامة، ملاعب التدريب، والتحكيم.

تأكيد موعد الانطلاقة، الجمعة 25 يوليو الساعة 19:00

أعلنت اللجنة رسميًا أن ضربة البداية لسداسي التتويج ستكون الجمعة عند الساعة 19:00 مساءً بتوقيت ليبيا، حيث ستُلعب جميع المباريات في التوقيت ذاته وعلى ملاعب مختلفة، سيتم تحديدها من خلال قرعة رسمية تُجرى يوم الخميس 24 يوليو.

البطولة التي يُعوّل عليها كثيرًا لإنهاء موسم استثنائي ومضطرب، تأتي بنظام الذهاب فقط، حيث تتواجه الفرق الستة في مباريات قوية ستُحدّد هوية بطل الدوري الليبي لموسم 2024–2025.

الملاعب؛ الخيارات محدودة، والأندية أمام الأمر الواقع

كشفت لجنة التنظيم أن الاتحاد الإيطالي أبلغهم بشكل واضح بأن “الملاعب التي تم تخصيصها هي الوحيدة المتاحة حاليًا”، في ظل جدول مزدحم للملاعب الإيطالية خلال فصل الصيف، واستضافة أكاديميات محلية ومعسكرات أجنبية.

القرعة ستُحدد الملعب الذي سيخوض عليه كل فريق مبارياته، علمًا بأن اللجنة حاولت توفير أفضل ما يمكن من تجهيزات، رغم عدم رضا بعض الأطراف على البنية التحتية الخاصة بملاعب التمارين.

نادي الهلال يطالب بالتأجيل بسبب ملاعب التمارين، والطلب يُرفض

في تطوّر مثير، تقدّم نادي الهلال بطلب رسمي لتأجيل انطلاق البطولة، احتجاجًا على “رداءة ملاعب التدريب وبعدها الكبير عن مقرات إقامة الفرق”، محذرًا من أن هذه الظروف تؤثر على الجاهزية البدنية والنفسية للاعبين، وتقلل من قيمة البطولة.

إلا أن لجنة التنظيم رفضت الطلب بشكل نهائي، مشيرة إلى أن الوقت لا يسمح بالتأجيل نظرًا لضيق الروزنامة، وارتباطات النقل التلفزيوني، والموافقات الرسمية من الجانب الإيطالي التي لا يمكن إعادة جدولتها.

ورغم الرفض، أيّدت خمسة أندية أخرى ملاحظات الهلال، ووصفت ظروف التمارين بـ”غير المثالية”، إلا أنها أبدت التزامها بإنجاح البطولة، وقدّمت تنازلات واضحة حرصًا على عدم تعطيل المسابقة.

روح رياضية وتنازلات: إجماع على إنجاح التتويج

رغم الخلافات والملاحظات، ساد الاجتماع روح من المرونة والتعاون بين الأطراف، حيث أجمعت الأندية الستة المشاركة على أن “الظروف الصعبة لا يجب أن تكون سببًا في تعقيد المشهد”، واتفق الجميع على تقديم التنازلات لإنجاح سداسي التتويج، وإكمال الموسم وفق الجدول المتفق عليه.

هذه الخطوة تُحسب للأندية، التي وضعت مصلحة الكرة الليبية فوق كل اعتبار، وتحمّلت مسؤوليتها في ظرف حساس ومفصلي.

تحكيم دولي وتقنية VAR لأول مرة في تاريخ الكرة الليبية

في جانب مشرق من التنظيم، أعلنت اللجنة أن جميع مباريات السداسي ستُدار بطواقم تحكيم دولية من إيطاليا، ما يعزز من عدالة اللقاءات ويقلّل من التوترات والجدل التحكيمي المعتاد.

كما ستشهد البطولة ظهور تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لأول مرة في تاريخ المنافسات الليبية، وهي خطوة طال انتظارها، وستُسهم في تقليل الأخطاء التحكيمية وضمان شفافية أكبر في اتخاذ القرارات الحاسمة .