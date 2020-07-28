سد النهضة.. «السيسي» يتحدث عن الخيار العسكري لحل الأزمة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا يستطيع أحد أن يجور على مصر في أمنها القومي بما في ذلك قضية المياه، وفق قوله.

وفي كلمة على هامش افتتاح المنطقة الصناعية بالروبيك، تطرق السيس إلى الآراء المتداولة بشأن الحل العسكري لحل أزمة سد النهضة.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية عن السيسي قوله: “حل مشكلة سد النهضة بالتفاوض لأن الخير يأتي من هناك”.

ونوه الرئيس المصري بأن موضوع المياه بالنسبة للمصريين هو حياتهم، وطمأن المصريين على عدالة قضيتهم في موضوع المياه، حسب وصفه.

وأضاف السيسي: “نقول دائماً لأشقائنا في إثيوبيا والسودان أننا حريصون عليكم وحريصين على عيشتكم زى عيشتنا… من حقكم توليد الكهرباء، زي ما أعلنتوا إن ده السبب وبنتمنالكم التوفيق بكل حب وبنوايا طيبة بشرط ألا يؤثر ذلك على المياه التي تأتي لنا، وتحدثنا في ذلك كثيرا في اللقاءات الثنائية والثلاثية”.

ودعا السيسي المصريين إلى الامتناع عن إطلاق التهديدات، موضحا أن العملية التفاوضية ستكون طويلة الأمد.

هذا ويمثل السد حجر الأساس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها في أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا، لكنه، في الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات المياه الشحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة بشكل شبه كامل.

وتقول أثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.

وتقول مصر إنّ السد يُهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية، حيث تستقي مصر 97% من حاجتها من المياه من النيل.