سد النهضة مُهدد بالانهيار قبل اكتماله

أطلق وكيل معهد الموارد المائية المصري السابق والخبير الدولي في السدود المهندس أحمد الشناوي توقعاته بانهيار سد النهضة الإثيوبي في غضون سنوات قليلة من إنشائه حسب قوله.

حيث قال الشناوي في تصريحات صحفية:

“السد قد بني على منطقة فوالق أرضية نشطة بما يعني حدوث زلازل فيها بشكل متكرر، وهو ما سوف يؤدي حتماً إلى سقوط سد النهضة الإثيوبي بالكامل”.

وأشار الشناوي إلى أن السد قد انهارت منه أجزاء مرتين، الأولى كانت في عام 2016، والثانية في أغسطس 2018، وهو ما يدل على أن هذا السد قصير العمر، ولن يستمر طويلا، بسبب الزلازل، التي ستضربه بكل تأكيد، بحسب ما جاء على لسانه.

وعن مدى علم الحكومة الإثيوبية بهذا الخطر الذي يواجه السد، أفاد الخبير بأن شركة تل أبيب المسؤولة عن توليد الكهرباء في السد تعلم ذلك جيدا، لأنهم يعملون وفق استراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى، قائلاً:

“أن السيول التي غمرت السودان منذ شهور أدت لمصرع نحو 1000 شخص نتيجة انهيار جزء من سد النهضة بسبب الزلازل، وأدى ذلك إلى كسر عدة بوابات من السد، ما تسبب في حركة المياه الشديدة ودخولها إلى مناطق في السودان تبعد عن موقع السد نحو 15 كيلو مترا تقريبا”.

هذا وطالب وكيل معهد الموارد المائية السابق الحكومة المصرية بضرورة مقاضاة إثيوبيا دولياً لأن سد النهضة سينهار، وهو ما يعرض مصر والسودان لكوارث لا يمكن توقع حجم أضرارها.