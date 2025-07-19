سد يارلونغ تسانغبو.. مشروع صيني بقيمة 1.2 تريليون يوان يثير قلق الهند وبنغلادش

بدأت الصين، اليوم السبت، أعمال بناء سد ضخم على نهر يارلونغ تسانغبو في منطقة التيبت، وهو النهر المعروف باسم براهمابوترا في الهند، وسط حضور رسمي رفيع يتقدّمه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

ويُعد المشروع واحداً من أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في تاريخ الصين، ومن المتوقع أن يتجاوز في حجمه سد المضائق الثلاثة الشهير على نهر يانغتسي، ما أثار مخاوف بيئية وسياسية، خصوصاً لدى الهند وبنغلادش الواقعتين على مجرى النهر.

ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، سيتضمن المشروع خمس محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية، باستثمار يقدر بـ 1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار)، على أن تُستخدم الطاقة المنتَجة لتغذية مناطق أخرى من الصين، إضافة إلى تلبية احتياجات التيبت المحلية.

الهند أعربت في وقت سابق من العام الجاري عن قلقها من المشروع، وطلبت من بكين ضمان عدم الإضرار بمصالح دول المصب، فيما أكدت وزارة الخارجية الصينية أن المشروع لن يؤثر سلباً على التدفقات المائية.

ويحذّر خبراء بيئيون من تأثيرات دائمة على النظام البيئي الهش لهضبة التيبت، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتسارع وتيرة المشروعات الضخمة في المنطقة.

ويأتي المشروع في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين والهند توتراً مستمراً، في ظل نزاع حدودي طويل، حيث ينتشر عشرات الآلاف من الجنود من كلا الجانبين في مناطق متنازع عليها.