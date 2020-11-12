سرت.. الاتفاق على فتح وتأمين الطريق الساحلي وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب

واصلت اللجنة العسكرية المشتركة، صباح اليوم الخميس، اجتماعاتها، ولليوم الثالث على التوالي، وذلك بالمقر الدائم للجنة بمدينة سرت فى جلسة مغلقة.

وأفاد عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة، العميد المختار النقاصة، بأنه تم الاتفاق على فتح وتأمين الطريق الساحلي مع سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأضاف العميد النقاصة في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن سحب المقاتلين الأجانب سيكون قرب الطريق بعمق 5 كيلومترات إلى بنغازي وطرابلس كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية للاتفاق تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس إلى طرابلس وبنغازي.

وأوضح العميد مختار النقاصة، أن خطوط التماس المفترض الانسحاب منها تبدأ حدودها من جنوب سوكنة إلى أبوقرين غربا حتى بن جواد شرقا.

وفي وقت سابق، قالت البعثة الأممية في بيان، “إن المشاركين سيستكملون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة؛ بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس”.